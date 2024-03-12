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Натуральные и высококачественные: Росконтроль назвал лучшие марки чая

Натуральные и высококачественные: Росконтроль назвал лучшие марки чая

09:30, 12 мар 2024

В мире, где многие ценители чая предпочитают традиционный листовой чай, исследование, проведенное Росконтролем, раскрывает правду о качестве некоторых популярных брендов пакетированного чая. Результаты этого анализа опровергают широко распространенное мнение о том, что пакетированный чай неизбежно уступает по вкусу и натуральности своему листовому собрату.

Возглавляя список лучших брендов, черный чай Greenfield Golden Ceylon блистает своим качеством и безопасностью для здоровья. Этот чай не только полностью свободен от пестицидов и антибиотиков, но и обладает высоким содержанием танинов и кофеина, что делает его идеальным выбором для ценителей насыщенного, богатого вкуса.

Однако Greenfield Golden Ceylon не единственный достойный представитель в мире высококачественного пакетированного чая. Такие бренды, как Hillway Exclusive, Riston Finest Ceylon tea и «Майский Высокогорный», также получили высокие оценки экспертов Росконтроля за свое качество и строгие стандарты безопасности при производстве.

Пакет с гадостью: Росконтроль назвал марки чая, которые нужно обходить стороной Пакет с гадостью: Росконтроль назвал марки чая, которые нужно обходить стороной
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: чай советы
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