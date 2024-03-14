Власти сделали новое заявление из-за цен на яйца: такого не ожидали

09:48, 14 мар 2024

Долгожданное облегчение наступило для российских потребителей в марте текущего года. Согласно свежим данным Росстата, цены на два продукта первой необходимости — куриное мясо и яйца — пошли на спад после длительного ралли. За март стоимость яиц уменьшилась на 0,6%, а куриное мясо подешевело на 1,2%.

С начала 2023 года снижение цен составило внушительные 2,4% для яиц и 3,7% для мяса птицы. Однако радоваться пока рано: в годовом исчислении показатели все еще значительно превышают прошлогодние уровни. Так, относительно февраля 2022 года яйца в среднем подорожали на 50%, а куриное мясо прибавило в цене 25,6%.

В попытке обуздать ценовую удавку правительство выпустило целый веер мер. Одним из ключевых шагов стала временная отмена пошлин на импорт яиц в первом полугодии, что позволит завезти до 1,2 миллиарда штук из-за рубежа. Возможностью активно воспользовались Турция, Азербайджан и Белоруссия. По данным Россельхознадзора на 11 марта, из Азербайджана поступило свыше 20 миллионов яиц, из Турции — 12,3 миллиона, а Белоруссия оказалась главным поставщиком с почти 150 миллионами штук.

Для стабилизации ситуации с курятиной кабмин установил на 2024 год квоту в 140 тысяч тонн на беспошлинный импорт мяса птицы для дальнейшей переработки. На середину марта импортеры уже получили разрешения на ввоз немногим более 6 тысяч тонн.

В ожидании дальнейшего снижения цен наиболее бюджетные варианты яиц в московских магазинах пока представлены в сети «Окей»: десяток яиц категории С2 здесь стоит порядка 93 рублей. «Пятерочка» и «Магнит» торгуют десятком от 100 рублей, а в «Ашане» яйца предлагаются не дешевле 110 рублей за упаковку.

Автор: Семен Подгорный