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Теперь полный запрет: с 14 марта приняты новые меры борьбы с дорогими яйцами

Теперь полный запрет: с 14 марта приняты новые меры борьбы с дорогими яйцами

10:31, 14 мар 2024

В условиях стремительного роста цен на продовольственные товары, правительство РФ предпринимает решительные меры по сдерживанию инфляции. Последняя инициатива, предложенная Федеральной антимонопольной службой (ФАС), направлена на стабилизацию цен на один из самых востребованных продуктов — куриные яйца.

В рамках этого плана региональные власти заключают добровольные соглашения с розничными сетями и местными производителями, устанавливая предельные наценки на яичную продукцию. По информации ФАС, на сегодняшний день такие соглашения введены в 34 субъектах РФ, охватывая более 2200 участников рынка.

Суть этих договоренностей состоит в том, что максимальная розничная наценка на яйца категории С0 не может превышать 10% от отпускных цен производителей. Как отмечают представители ФАС, подобные ограничения позволяют не только контролировать стоимость социально значимых товаров, но и гарантировать их бесперебойную поставку на прилавки магазинов.

Согласно официальным данным, минимальные цены на десяток яиц в крупных торговых сетях существенно разнятся. Так, в магазинах «ОКЕЙ» куриные яйца можно приобрести за 93 рубля, в то время как в «Магните» их стоимость начинается от 100 рублей за категорию С2 и 106 рублей за С1. В сети гипермаркетов «Лента» самый доступный ценник на данный момент составляет 136 рублей.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: яйца цены
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