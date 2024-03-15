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Придется затянуть пояса? В Башкирии взлетели цены на овощи и фрукты

Придется затянуть пояса? В Башкирии взлетели цены на овощи и фрукты

10:58, 15 мар 2024

Согласно свежим данным Башстата, отслеживающего динамику цен в регионе, в период с 4 по 11 марта ряд ходовых товаров заметно прибавил в стоимости.

Лидером этого тревожного ценового ралли стала свекла. Стоимость этого корнеплода взлетела на целых 5,34%, достигнув в среднем 41,4 рубля за килограмм. Следом за ней идет морковь, чья цена выросла на 1,78%, установив средний ценник в 37,2 рубля за килограмм.

Бронзу в этом печальном рейтинге заняли помидоры, прибавив к своей стоимости 1,5%. Теперь за каждый килограмм этих красных плодов придется выложить 235,2 рубля — весьма внушительную сумму для обычного домохозяйства.

Однако на этом неприятные сюрпризы для кошельков жителей Башкирии не заканчиваются. В пятерке лидеров оказались также репчатый лук, подорожавший на 1,39% до 32,3 рубля за килограмм, и яблоки, чья средняя цена возросла на 0,97%, достигнув 108,8 рубля за килограмм.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: цены
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