Появились новые яйца дешевле 100 рублей: они по-настоящему удивят

09:53, 17 мар 2024

Росстатом была озвучена средняя стоимость куриных яиц по стране — 117 рублей за десяток. Однако ценители домашней выпечки и любители сытных завтраков могут отыскать более выгодные предложения в сетевых магазинах. При тщательном поиске находятся места, где заветная упаковка обойдется менее 100 рублей.

Покупателям, ступающим на территорию «Супер Ленты», приходится быть ловкими следопытами. Наиболее бюджетный вариант здесь — 97 рублей за десяток, но в разряд яиц высшей категории С1 они не попадают, цена на те начинается с 115 рублей. Более радушны цены в гипермаркете «Магнит» — тут можно углядеть С2 по 86 рублей. Ступень повыше, С1, также доступна менее 100 рублей — 94 рубля.

В «Окей» самые скромные по цене яйца продаются чуть свыше 93 рублей десяток, С1 — от 105 рублей. Зато в «Ашане» бюджетным охотникам не повезло: стоимость взлетела, минимальная цена — 120 рублей. В «Пятерочке» ситуация получше — С2 менее 100 рублей, С1 — от 115.

Автор: Алия Карачурина