Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Появились новые яйца дешевле 100 рублей: они по-настоящему удивят

Появились новые яйца дешевле 100 рублей: они по-настоящему удивят

09:53, 17 мар 2024

Росстатом была озвучена средняя стоимость куриных яиц по стране — 117 рублей за десяток. Однако ценители домашней выпечки и любители сытных завтраков могут отыскать более выгодные предложения в сетевых магазинах. При тщательном поиске находятся места, где заветная упаковка обойдется менее 100 рублей.

Покупателям, ступающим на территорию «Супер Ленты», приходится быть ловкими следопытами. Наиболее бюджетный вариант здесь — 97 рублей за десяток, но в разряд яиц высшей категории С1 они не попадают, цена на те начинается с 115 рублей. Более радушны цены в гипермаркете «Магнит» — тут можно углядеть С2 по 86 рублей. Ступень повыше, С1, также доступна менее 100 рублей — 94 рубля.

В «Окей» самые скромные по цене яйца продаются чуть свыше 93 рублей десяток, С1 — от 105 рублей. Зато в «Ашане» бюджетным охотникам не повезло: стоимость взлетела, минимальная цена — 120 рублей. В «Пятерочке» ситуация получше — С2 менее 100 рублей, С1 — от 115.

Садоводы с опытом всегда в марте закапывают яйца в землю: вот зачем это нужно Садоводы с опытом всегда в марте закапывают яйца в землю: вот зачем это нужно
Автор: Алия Карачурина
Теги: яйца цены
Читайте также

В крупных магазинах рухнули цены на яйца: новые цифры по-настоящему удивят
Потребитель в Башкирии
В крупных магазинах рухнули цены на яйца: новые цифры по-настоящему удивят
Новые яйца по-настоящему удивили ценами: такого не ожидали
Потребитель в Башкирии
Новые яйца по-настоящему удивили ценами: такого не ожидали
Исчезают с полок: покупатели удивились отсутствию яиц и новым ценам в магазинах
Потребитель в Башкирии
Исчезают с полок: покупатели удивились отсутствию яиц и новым ценам в магазинах
Новый тренд в магазинах: теперь яйца можно покупать поштучно всего за 9 рублей
Потребитель в Башкирии
Новый тренд в магазинах: теперь яйца можно покупать поштучно всего за 9 рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok