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В магазинах впервые появятся яйца из экзотической страны: они по-настоящему удивят

В магазинах впервые появятся яйца из экзотической страны: они по-настоящему удивят

10:17, 18 мар 2024

В начале апреля ожидается историческое событие в российско-иранских торговых отношениях. Впервые из солнечного Ирана будет импортирована партия свежих куриных яиц, ознаменовав новую эру в экономическом сотрудничестве между двумя державами. Эта беспрецедентная поставка стала возможной после снятия многолетних ограничений на экспорт иранских яиц, которые сдерживали потоки продукции за рубеж.

Как заявил глава Союза птицеводов Ирана Хамид Реза Кашани, первые партии отборных яиц уже в пути и прибудут на российскую территорию в начале грядущего апреля.

Предстоящий импорт иранских яиц оценивается внушительной цифрой – около 130 тысяч тонн.

Между тем, на российском рынке яиц в последнее время наблюдаются заметные колебания цен. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский выразил озабоченность по поводу значительного падения стоимости яиц. Он указал на существенный разрыв между оптовыми ценами и себестоимостью продукции как на возможную причину этой тенденции.

Помимо ценовых аномалий, надзорные органы зафиксировали нарушения антимонопольного законодательства, связанные с яйцами, что привело к возбуждению 10 уголовных дел в 10 регионах страны. Депутат Госдумы Сергей Лисовский возложил часть вины за ценовые скачки на Минсельхоз, обвинив его экспертов в неспособности адекватно оценить рыночную конъюнктуру.

На прилавках городских магазинов ценники на мелкую категорию яиц С2 опустились ниже средних показателей Росстата. Стоимость десятка в этом сегменте стартует от 80 рублей, в то время как самые дешевые яйца категории С1 отмечены ценником от 110 рублей.

Появились новые яйца дешевле 100 рублей: они по-настоящему удивят Появились новые яйца дешевле 100 рублей: они по-настоящему удивят
Автор: Вадим Рудаков
Теги: яйца
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