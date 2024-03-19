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Творится безумие: новые цены на яйца по-настоящему удивят

Творится безумие: новые цены на яйца по-настоящему удивят

10:17, 19 мар 2024

В магазинах страны произошло значительное удешевление одного из главных продуктов на столе россиян — куриных яиц. Теперь десяток яиц в некоторых торговых сетях можно приобрести по цене обычной бутылки молока или даже дешевле.

Согласно официальным данным, средняя стоимость десятка яиц в регионе составляет 117 рублей. Однако реальные ценники в рознице заметно ниже. Ряд сетевых магазинов предлагает покупателям самые бюджетные варианты — яйца категории С2, получившие широкое распространение в условиях кризиса на продовольственном рынке.

Лидером по доступности яичной продукции стал гипермаркет «Магнит Семейный», реализующий десяток яиц С2 всего за 86 рублей. Даже более высокие категории С1 и С0 здесь можно купить менее чем за сотню. На втором месте — сеть «Окей» с ценником 93 рубля за десяток «второсортных» яиц.

В «Пятерочке» бюджетная десятка С2 потянет ровно на 100 рублей, а в «Ашане» и «Байраме» самые низкие цены составляют 115 и 116 рублей соответственно. Наиболее дорогая яичная продукция обнаружилась в «ГиперЛенте» — 116 руб. за десяток.

Подобное снижение цен эксперты связывают с сезонным повышением производства яиц в весенне-летний период. Не исключено также, что продавцы сбрасывают остатки старого товара, стремясь распродать его перед наступлением «высокого» сезона.

В магазинах впервые появятся яйца из экзотической страны: они по-настоящему удивят В магазинах впервые появятся яйца из экзотической страны: они по-настоящему удивят
Автор: Алия Карачурина
Теги: яйца цены
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