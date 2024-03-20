Названы настоящие причины резкого подорожания яиц в магазинах

10:56, 20 мар 2024

В Башкирии назревают позитивные перемены в яичном производстве. После периода упадка и массовых потерь птицеводческие предприятия региона берут курс на восстановление. Минсельхоз республики с оптимизмом смотрит на текущую ситуацию и делится радужными перспективами отрасли.

Флагман возрождения — «Башкирская птицефабрика». Предприятие пережило тяжелые времена, когда эпидемия высокопатогенного птичьего гриппа нанесла серьезный удар, приведя к массовому уничтожению поголовья кур-несушек. Однако птицефабрика не сдалась и начала активно заселять птичники новой птицей. По прогнозам Минсельхоза, уже к июню с конвейеров фабрики пойдут первые партии свежих яиц высшего качества.

Процесс восстановления ведется с применением новейших технологий и серьезными мерами биобезопасности. «Модернизация идет полным ходом, с тщательным учетом рисков заражения опасными птичьими инфекциями, включая грипп», — заверяют чиновники ведомства.

Что касается ценовой ситуации, сейчас яйца в регионе стоят около 9-10 рублей за штуку у производителей. Однако в магазинах их ценник значительно выше — десяток яиц стандартной категории С2 обойдется от 110 рублей, а более дешевые С2 начинаются от 90 рублей. Эта разница объясняется наценками ритейлеров.

«Положение яичных производителей в республике нормализуется. Но торговые сети уже начинают вводить свои торговые наценки, которые могут существенно различаться в зависимости от аппетитов ритейлеров», — отмечают в Минсельхозе.

Автор: Алия Карачурина