Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Названы настоящие причины резкого подорожания яиц в магазинах

Названы настоящие причины резкого подорожания яиц в магазинах

10:56, 20 мар 2024

В Башкирии назревают позитивные перемены в яичном производстве. После периода упадка и массовых потерь птицеводческие предприятия региона берут курс на восстановление. Минсельхоз республики с оптимизмом смотрит на текущую ситуацию и делится радужными перспективами отрасли.

Флагман возрождения — «Башкирская птицефабрика». Предприятие пережило тяжелые времена, когда эпидемия высокопатогенного птичьего гриппа нанесла серьезный удар, приведя к массовому уничтожению поголовья кур-несушек. Однако птицефабрика не сдалась и начала активно заселять птичники новой птицей. По прогнозам Минсельхоза, уже к июню с конвейеров фабрики пойдут первые партии свежих яиц высшего качества.

Процесс восстановления ведется с применением новейших технологий и серьезными мерами биобезопасности. «Модернизация идет полным ходом, с тщательным учетом рисков заражения опасными птичьими инфекциями, включая грипп», — заверяют чиновники ведомства.

Что касается ценовой ситуации, сейчас яйца в регионе стоят около 9-10 рублей за штуку у производителей. Однако в магазинах их ценник значительно выше — десяток яиц стандартной категории С2 обойдется от 110 рублей, а более дешевые С2 начинаются от 90 рублей. Эта разница объясняется наценками ритейлеров.

«Положение яичных производителей в республике нормализуется. Но торговые сети уже начинают вводить свои торговые наценки, которые могут существенно различаться в зависимости от аппетитов ритейлеров», — отмечают в Минсельхозе.
Творится безумие: новые цены на яйца по-настоящему удивят Творится безумие: новые цены на яйца по-настоящему удивят
Автор: Алия Карачурина
Теги: яйца цены
Читайте также

Башкирия недосчиталась 350 млн яиц: птичий гриппа нанес серьезный удар по птицефабрикам
Экономика в Башкирии
Башкирия недосчиталась 350 млн яиц: птичий гриппа нанес серьезный удар по птицефабрикам
Под Уфой на птицефабрике выявлен вероятный очаг птичьего гриппа
Здравоохранение в Башкирии
Под Уфой на птицефабрике выявлен вероятный очаг птичьего гриппа
Власти Башкирии рассказали, когда возобновит работу крупнейшая птицефабрика в Авдоне
Экономика в Башкирии
Власти Башкирии рассказали, когда возобновит работу крупнейшая птицефабрика в Авдоне
Названа причина уничтожения 18 миллионов яиц: такого не ожидали
Потребитель в Башкирии
Названа причина уничтожения 18 миллионов яиц: такого не ожидали


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok