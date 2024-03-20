Пункты выдачи Ozon массово закрываются: названа причина

21:40, 20 мар 2024

Введение дополнительных сборов крупнейшим российским интернет-магазином «Озон» повлекло за собой масштабные протесты среди партнеров компании по всей стране. Владельцы пунктов выдачи заказов выразили решительное недовольство нововведением и временно приостановили работу.

Столкновение интересов онлайн-ритейлера и его партнеров по логистической цепочке происходит из-за внедрения «Озоном» дополнительного «сервисного сбора». Как объясняют в компании, эта мера призвана компенсировать растущие затраты на маркетинг и продвижение маркетплейса. Однако для владельцев пунктов выдачи заказов такой шаг оказался крайне чувствительным ударом по рентабельности бизнеса.

Негативная реакция последовала незамедлительно. По всей стране партнеры «Озона» объявили о протестных действиях. Одни ограничили выдачу посылок стоимостью свыше пяти тысяч рублей, чтобы снизить размер комиссионных отчислений. Другие приняли более радикальные меры и вовсе прекратили обслуживание покупателей маркетплейса.

Потери для предпринимателей оказались существенными — до 30% от общей выручки и выше. Возмущение волной прокатилось как среди партнерской сети маркетплейса, так и среди рядовых покупателей. Последние справедливо опасаются снижения удобства и доступности услуг при возникновении серьезных сбоев в логистических цепочках компании.

В «Озоне» заявляют о готовности искать компромиссные решения с партнерами. Однако очевидно, что урегулировать конфликт будет непросто. Маркетплейсы сегодня стремятся повышать доходность за счет дополнительных сборов. В то же время логистическая инфраструктура является беспрецедентно значимой и при отсутствии партнеров вся бизнес-модель онлайн-продаж оказывается под угрозой.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru