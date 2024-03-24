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Владельцам карт «Мир» сообщили о неприятном сюрпризе в апреле: что нужно знать

Владельцам карт «Мир» сообщили о неприятном сюрпризе в апреле: что нужно знать

12:19, 24 мар 2024

В преддверии грядущих изменений финансовый аналитик призвал держателей национальных банковских карт «Мир» внимательно отнестись к двум заманчивым акциям, срок действия которых истекает в ближайшие недели. Промедление может стоить владельцам карт существенной экономии, подчеркнул эксперт, акцентировав срочность принятия мер.

Первая из упомянутых возможностей связана с любителями хоккея. Совместная программа платежной системы «Мир» и Континентальной хоккейной лиги предоставляет возврат 10% от стоимости каждого второго приобретенного билета на матчи лиги. Однако воспользоваться столь щедрым кешбэком можно только до 29 апреля. Возврат средств на зарегистрированную в программе лояльности карту осуществляется в течение нескольких дней после покупки билетов.

Еще одна шанс сэкономить — акция от маркетплейса «Мегамаркет» Сбербанка. При первом заказе от 4000 рублей держатели карт «Мир» могут активировать промокод до 19 апреля, чтобы получить скидку в 1500 рублей. Внимательность к подобным предложениям позволит сберечь немалые суммы семейных бюджетов.

До 10 000 рублей владельцам карт «Мир»: новая программа лояльности До 10 000 рублей владельцам карт «Мир»: новая программа лояльности
Автор: Алия Карачурина
Теги: карта Мир
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