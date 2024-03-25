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Новые цены на яйца удивили покупателей: они преподнесут настоящий сюрприз

Новые цены на яйца удивили покупателей: они преподнесут настоящий сюрприз

10:15, 25 мар 2024

В то время как официальные данные указывают на незначительное снижение стоимости яиц, крупные сетевые супермаркеты вступили в ожесточенную ценовую конкуренцию, предлагая покупателям яйца по поразительно низким ценам.

Например, в «Магните Семейном» десяток яиц категории С2 можно приобрести всего за 90 рублей, а яйца категорий С1 и С0 продаются по смехотворной цене в 100 рублей за десяток. Не отстает и «ГиперЛента», где цены варьируются от 126 рублей за упаковку до максимальных 195 рублей за пятнадцать штук.

В «Ашане» яйца категории С2 предлагаются всего за 100 рублей за десяток, в то время как в «Пятерочке» ценники стартуют от 95 рублей.

Однако самые низкие цены на куриные яйца зафиксированы в магазинах «Окей» и «Магнит», где десяток яиц можно приобрести всего за 93 и 95 рублей соответственно.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: яйца цены
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