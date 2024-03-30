Таких цен еще не было: власти назвали новую стоимость куриных яиц

11:19, 30 мар 2024

Потребительская корзина россиян становится все более доступной. В числе продуктов, цены на которые резко упали в последнее время, оказались куриные яйца. Согласно свежим данным Росстата, стоимость этого продукта снизилась на впечатляющие 1,77% за последний месяц.

В абсолютных цифрах средняя цена за десяток яиц теперь составляет 112 рублей 21 копейку. Эксперты отмечают, что такого удачного стечения обстоятельств для покупателей куриных яиц не наблюдалось на протяжении всего 2024 года. Помимо яиц, существенное снижение цен затронуло лишь помидоры и огурцы.

Наиболее выгодные предложения по приобретению десятка яиц категории С2 можно отыскать в торговых сетях «Ашан» и «Магнит». Здесь стоимость данного продукта стартует от 81 и 100 рублей соответственно. Однако стоит отметить, что за более высокое качество (категория С1) придется заплатить несколько больше — от 95 рублей в «Пятерочке» и 116 рублей в той же сети «Ашан».

Автор: Вадим Рудаков