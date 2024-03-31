Дождались: власти назвали новые цены на бензин

11:02, 31 мар 2024

Несмотря на прогнозы экспертов, цены на бензин в России за февраль претерпели значительные изменения. С начала года рост составил 0,5%, что не выходит за рамки инфляции (7,9%). Однако, за этот же период цены у производителей взлетели на 12,2%, а за год – в полтора раза.

В 11 регионах страны цены на бензин даже снизились. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где стоимость литра упала на 2,6%. В то же время, на Камчатке зафиксирован самый значительный рост – 3%. Столицы, Москва и Санкт-Петербург, не испытали изменений. В Москве средняя цена бензина держится на уровне 55,71 рублей.

Башкирия демонстрирует среднюю по стране картину. Литр бензина здесь стоит в среднем 52,48 рублей, а лидером продаж остается АИ-92 по цене 49,63 рублей. На АЗС «Башнефть» его можно купить за 49 рублей. Дизельное топливо обходится водителям Башкирии в среднем в 61,82 рублей, но на АЗС «Башнефть» его можно найти по цене 61,4 рублей, что ниже средней.

Автор: Алия Карачурина