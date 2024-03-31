11:11, 31 мар 2024

Российские потребители подверглись очередному испытанию на бдительность. Волна фальсифицированной молочной продукции захлестнула прилавки магазинов, подвергая опасности здоровье граждан.

Результаты исследования, которые провел «Росконтроль», обескуражили потребителей. Из десятков протестированных образцовлишь каждый восьмой продукт был признан натуральным и безвредным. Остальные изделия содержали вредные для здоровья компоненты: пальмовое масло, говяжий жир и другие нежелательные ингредиенты.

Печально, но множество известных торговых марок оказались в черном списке нарушителей из-за состава товаров. Беззастенчивое жульничество производителей не знает границ, даже когда речь идет о качестве и аутентичности традиционных русских продуктов.

К счастью, честные игроки рынка все же существуют. Специалисты без оговорок рекомендовали к употреблению сливочное масло таких брендов как «Радость вкуса», «Вкуснотеево», «Экомилк» и «Белорусское». Эти компании прошли самую тщательную проверку на предмет чистоты состава и соблюдения всех норм производства.