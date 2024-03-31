«Пить или не пить?»: Вся правда о растительном молоке от эксперта Роспотребнадзора Маргариты Провоторовой

12:19, 31 мар 2024

В погоне за здоровым образом жизни и стройной фигурой все больше людей отказываются от традиционного коровьего молока в пользу его растительных аналогов. Однако насколько оправдан этот выбор? Давайте разберемся в достоинствах и недостатках растительных молочных напитков.

Как следует из названия, растительное молоко не содержит животных компонентов. Его производят из растительного сырья — сои, злаков, орехов или семян, смешивая с водой. Поэтому более корректным названием было бы «растительный напиток». В составе традиционного молока присутствует богатый белками казеин, который полностью отсутствует в растительных аналогах. Зато они изобилуют жирами и углеводами.

Чтобы приблизить пищевую ценность к молоку животного происхождения, производители обогащают растительные напитки витаминами и минералами. Однако нередко они добавляют и менее полезные компоненты — сахар, заменители сахара, консерванты. Употребление подобных добавок может пойти вразрез с целями похудения и оздоровления. Поэтому стоит тщательно изучать состав покупаемого продукта.

В чем же преимущества растительного молока? Безусловно, оно станет хорошей альтернативой для людей с непереносимостью лактозы, аллергией на молочный белок или тех, кто придерживается строгих пищевых ограничений по личным убеждениям. Впрочем, растительный напиток не сможет полностью компенсировать потребность организма в белке и не подойдет тем, кто страдает аллергией на злаки, орехи или семена. Кроме того, эксперты Роспотребнадзора рекомендуют полностью исключить растительные аналоги из детского питания до двух лет.

Таким образом, решение отказаться от молока в пользу растительных напитков требует тщательного осмысления. В одних случаях это может пойти на пользу здоровью, а в других — стать причиной дефицита важных питательных веществ. Поэтому делайте взвешенный выбор и по возможности консультируйтесь со специалистами.

Материал носит информационный характер. Перед внесением существенных изменений в рацион проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

Автор: Алия Карачурина