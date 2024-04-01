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Яйца по 459 рублей: новые цены по-настоящему удивили покупателей

Яйца по 459 рублей: новые цены по-настоящему удивили покупателей

11:05, 01 апр 2024

В последние дни ажиотаж вокруг стоимости куриных яиц достиг апогея. Стремительный рост цен заставил многих потребителей ахнуть от удивления и негодования. Ситуация на рынке яичной продукции обострилась настолько, что в некоторых торговых точках появились экземпляры по ценнику, достойному ювелирных изделий.

Впрочем, не все так плачевно. Внимательные покупатели еще могут отыскать относительно бюджетные варианты в супермаркетах города. В сети «Магнит» наиболее доступные яйца категории С2 предлагаются за 90 рублей за десяток. Правда, за повышение класса до С1 придется доплатить около 10 рублей. Наиболее роскошный и отборный фермерский продукт здесь обойдется в 160 рублей.

Похожий ценовой разбег наблюдается и в других популярных супермаркетах. Так, в гипермаркетах «Лента» минимальная стоимость десятка яиц составляет 126 рублей, в то время как самые дорогие позиции достигают 194 рублей, но в данном случае в упаковке 15 штук. «Ашан» порадует яйцами собственного производства, начиная со 100 рублей, а предел роскоши установлен на отметке 142 рубля. «Пятерочка» предлагает яйца от 94 до 147 рублей в зависимости от категории.

Однако самую шокирующую цену обнаружили в сети «Окей». Здесь наряду с весьма демократичным предложением от 93 рублей за десяток присутствует баснословная упаковка из 30 яиц по невероятной цене в 459 рублей!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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