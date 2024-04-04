Отрава для животных: в премиальном корме обнаружили яд

21:40, 04 апр 2024

Проблема повышенного содержания высокотоксичного мышьяка в отдельных партиях кормов для домашних питомцев привела к решительным действиям со стороны Россельхознадзора.

Ведомство оперативно среагировало на поступившую информацию о возможных рисках для здоровья животных и наложило временный запрет на импорт продукции сербской компании Farmina Pet Foods с 31 января текущего года.

Тревожный сигнал поступил из телеграм-канала Mash, журналисты которого располагали данными о выявлении мышьяка в кормах итальянского бренда Farmina, закупаемых и распространяемых сербскими поставщиками. Это известие вынудило Россельхознадзор предпринять превентивные меры в интересах защиты потребителей и их домашних любимцев.

На границе уже зафиксированы случаи задержания грузовиков, перевозящих корма Farmina и Farmina Vet Life для кошек и собак. Согласно информации от поставщиков, квотированные партии товара временно не допускаются на территорию России для реализации. Каждая поступающая партия кормов данного бренда подвергается тщательному анализу на предмет содержания опасных веществ.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru