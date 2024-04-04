Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Отрава для животных: в премиальном корме обнаружили яд

Отрава для животных: в премиальном корме обнаружили яд

21:40, 04 апр 2024

Проблема повышенного содержания высокотоксичного мышьяка в отдельных партиях кормов для домашних питомцев привела к решительным действиям со стороны Россельхознадзора.

Ведомство оперативно среагировало на поступившую информацию о возможных рисках для здоровья животных и наложило временный запрет на импорт продукции сербской компании Farmina Pet Foods с 31 января текущего года.

Тревожный сигнал поступил из телеграм-канала Mash, журналисты которого располагали данными о выявлении мышьяка в кормах итальянского бренда Farmina, закупаемых и распространяемых сербскими поставщиками. Это известие вынудило Россельхознадзор предпринять превентивные меры в интересах защиты потребителей и их домашних любимцев.

На границе уже зафиксированы случаи задержания грузовиков, перевозящих корма Farmina и Farmina Vet Life для кошек и собак. Согласно информации от поставщиков, квотированные партии товара временно не допускаются на территорию России для реализации. Каждая поступающая партия кормов данного бренда подвергается тщательному анализу на предмет содержания опасных веществ.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Читайте также

Иностранная компания объявила о новых ценах на товары в России: такого не ожидали
Потребитель в Башкирии
Иностранная компания объявила о новых ценах на товары в России: такого не ожидали
Башкирская пчела оказалась под угрозой: импорт пчелосемей из Средней Азии остановлен
Экономика в Башкирии
Башкирская пчела оказалась под угрозой: импорт пчелосемей из Средней Азии остановлен
Решение принято: в России ограничат транзит яиц и курицы
Потребитель в Башкирии
Решение принято: в России ограничат транзит яиц и курицы
Глава Башкирии ввёл карантин в одном из городов республики
Здравоохранение в Башкирии
Глава Башкирии ввёл карантин в одном из городов республики


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok