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В Башкирии снизились цены на некоторые продукты

В Башкирии снизились цены на некоторые продукты

11:11, 06 апр 2024

Согласно данным Башстата, некоторые базовые продуктовые позиции в Республике Башкортостан стали более доступными для покупателей. Давайте подробнее разберемся, что именно подешевело и на сколько.

Согласно статистике, огурцы стали главным лидером по падению цен - их стоимость снизилась на 4% всего за неделю. Так, средняя цена за килограмм этого овоща теперь составляет 153,1 рубля вместо прежних 159,5 рублей.

Вслед за огурцами, снижение цен коснулось и других распространенных продуктов. Белокочанная капуста подешевела на 2,8%, ее средняя стоимость теперь находится на уровне 36,4 рубля за килограмм. Репчатый лук также отметился 2,2-процентным снижением, опустившись до 31,3 рубля за кило.

Помимо овощей, в число товаров с наиболее заметным удешевлением вошли гречневая крупа (-1,7%) и фруктово-ягодные консервы для детей (-0,95%). Их средние цены составили 53,9 и 488,1 рубля за килограмм соответственно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: продукты цены
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