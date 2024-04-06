Это случилось: цены на бензин резко рванули вверх

11:24, 06 апр 2024

Жители Башкирии были вынуждены столкнуться с неприятной реальностью - резким повышением цен на топливо. После почти двух месяцев относительной стабильности, которая позволила автомобилистам немного перевести дух, цены на бензин и дизель на заправках "Башнефть" снова пошли вверх.

Согласно актуальным данным, дизельное топливо подорожало на 30 копеек, достигнув отметки в 61,7 рублей за литр. Популярная марка бензина АИ-92 пока что сохранила прежнюю цену в 49 рублей, но стоимость АИ-95 ATUM выросла на те же 30 копеек, составив теперь 53,7 рублей.

Автолюбители предвидели подобное развитие событий после продолжительного периода ценовой стабильности. Ведь параллельно на топливных биржах наблюдался стремительный рост цен, который до сих пор удавалось сдерживать нефтяным компаниям. Впрочем, они больше не могли брать издержки на себя и были вынуждены переложить их на плечи автомобилистов.

Автор: Алия Карачурина