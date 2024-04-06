Использовать нельзя: эксперты назвали растительное масло, попавшее в черный список

12:40, 06 апр 2024

Эксперты Роскачества проанализировали 57 различных образцов рафинированных растительных масел, стремясь выявить, насколько они соответствуют установленным стандартам качества. И хотя большинство продуктов были признаны высококачественными, у некоторых марок обнаружились серьезные недостатки, ставящие под угрозу здоровье потребителей.

Особое беспокойство вызвало то, что целый ряд известных брендов, включая «Солнце мое», «Кубань», «Кубаночка» и «Империя солнца», не соответствовали требованиям по перекисному числу, заявленному на упаковке. Это означает, что использование таких масел в приготовлении пищи может оказаться опасным.

Кроме того, при анализе образцов «Кубань» и «GREEN RAY» были обнаружены отклонения от ожидаемого жирнокислотного состава, что может свидетельствовать о применении посторонних, не подсолнечных масел в процессе производства. Такая практика является серьезным нарушением прав потребителей на получение достоверной информации о продукте.

Однако не все в этом исследовании было мрачно. Среди них оказались масла с российским знаком качества: «Добавкин», «Каролина», «Подворье» и «Слобода». Эксперты не нашли в них никаких замечаний, признав эти продукты безупречными.

Данные результаты лишний раз подчеркивают необходимость для покупателей внимательно изучать этикетки и отдавать предпочтение проверенным брендам, чтобы обеспечить себе здоровое и безопасное питание.

Автор: Вадим Рудаков