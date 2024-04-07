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В магазинах нашли яйца с антибиотиками: они преподнесут настоящий сюрприз

В магазинах нашли яйца с антибиотиками: они преподнесут настоящий сюрприз

12:36, 07 апр 2024

Согласно данным Россельхознадзора, в яйцах второй категории, производимых на предприятии «ПРОДО Тюменский бройлер», были обнаружены недопустимые ветеринарные препараты — сульфадиазин и антибиотик триметоприм. Эти вещества представляют серьезную угрозу для здоровья потребителей и недопустимы в пищевой продукции.

Объем зараженной партии яиц достиг внушительной цифры в 1,8 тысячи штук, вызывая справедливые опасения и возмущение среди жителей региона.

Должностное лицо, ответственное за выпуск такой опасной продукции, было оштрафовано на 500 тысяч рублей. Вопросы о надежности и прозрачности системы контроля качества в стране встали во главу угла, как в профессиональных сообществах, так и в умах простых потребителей.

Данный скандал с птицефабрикой «ПРОДО» вскрыл серьезные изъяны в работе ответственных органов и производителей. Безопасность и здоровье покупателей должны являться безусловным приоритетом в современном мире. Подобные вопиющие случаи халатности требуют строгого разбирательства и безотлагательных мер по устранению уязвимостей системы.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: яйца
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