Попали в черный список: названы худшие марки сливочного масла

23:28, 07 апр 2024

Последние исследования Росконтроля обнаружили неприятные факты, которые могут заставить пересмотреть отношение потребителей к сливочному маслу.

Анализ 31 популярного бренда показал, что только 13% из них соответствуют строгим стандартам безопасности и натуральности. Многие известные производители, стремясь сэкономить, добавляют в свою продукцию различные компоненты, фактически превращая их в подделку.

Согласно рейтингу Росконтроля, соответствующими стандартам признаны бренды «Радость Вкуса», «Вкуснотеево», «Экомилк» и «Белорусское». Однако печально известны случаи с маслом «Традиционное» из Курска и Мытищ, в которых обнаружено использование пальмового масла или говяжьего жира вместо натуральных компонентов.

Производители, желающие сэкономить на качественных ингредиентах, рискуют навлечь на себя критику и потерять доверие покупателей. В погоне за прибылью они забывают, что сливочное масло — это символ аутентичной русской кухни, и его фальсификация недопустима.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru