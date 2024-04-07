Попали в черный список: названы худшие марки сливочного масла
23:28, 07 апр 2024
Последние исследования Росконтроля обнаружили неприятные факты, которые могут заставить пересмотреть отношение потребителей к сливочному маслу.
Анализ 31 популярного бренда показал, что только 13% из них соответствуют строгим стандартам безопасности и натуральности. Многие известные производители, стремясь сэкономить, добавляют в свою продукцию различные компоненты, фактически превращая их в подделку.
Согласно рейтингу Росконтроля, соответствующими стандартам признаны бренды «Радость Вкуса», «Вкуснотеево», «Экомилк» и «Белорусское». Однако печально известны случаи с маслом «Традиционное» из Курска и Мытищ, в которых обнаружено использование пальмового масла или говяжьего жира вместо натуральных компонентов.
Производители, желающие сэкономить на качественных ингредиентах, рискуют навлечь на себя критику и потерять доверие покупателей. В погоне за прибылью они забывают, что сливочное масло — это символ аутентичной русской кухни, и его фальсификация недопустима.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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