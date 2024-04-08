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Россиян предупредили о росте цен на яйца: они преподнесут настоящий сюрприз

Россиян предупредили о росте цен на яйца: они преподнесут настоящий сюрприз

09:28, 08 апр 2024

Россияне, готовясь к светлому празднику Пасхи, с опаской ожидают повышения цен на привычные для праздника продукты. Неутешительным прогнозом поделились эксперты рынка FMCG (товаров повседневного спроса), предупредившие и подорожании яиц и кондитерских изделий.

Ежегодно перед Пасхой наблюдается рост стоимости куриных яиц. Так было и в прошлом году - цены на этот популярный продукт заметно повысились. И нынешний 2024 год, похоже, не станет исключением. По словам независимого эксперта, подобная тенденция является вполне традиционной, и ФАС вряд ли сможет повлиять на ситуацию. Дело в том, что на стоимость яиц влияют не только ценовая политика ритейлеров, но и производственные затраты самих фермеров, которые тратятся на корма и лекарства для птицы.

Помимо яиц, подорожание может ожидать и кондитерские изделия. Аналитик предупредил, что сладости могут прибавить в цене до 10% из-за увеличения стоимости какао - основного ингредиента шоколада и многих пасхальных лакомств. Так, с начала 2024 года цена на какао-бобы уже выросла на 50%.

Пока же в магазинах яйца второй категории можно найти по цене от 90 рублей за десяток, а куриные яйца высшего сорта - от 93 рублей. Однако эксперты прогнозируют, что перед Пасхой эти цены могут существенно вырасти, так что покупателям стоит готовиться к неизбежному подорожанию.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: яйца цены
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