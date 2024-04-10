Раскрыты настоящие причины дорогих яиц

12:06, 10 апр 2024

Российский рынок куриных яиц в 2023 году пережил головокружительный взлёт прибылей, вызвав волну обсуждений и споров. Отечественные производители яиц продемонстрировали небывалый рост доходности, достигавший от 50 до 1200%. Крупнейшие компании в среднем увеличили свои показатели на 155%, что суммарно добавило к их общей прибыли 9,4 миллиарда рублей, согласно данным журнала Forbes.

Основная причина — стремительный рост цен на куриные яйца, подорожавшие более чем на 60% за последний год. Данное повышение произошло на фоне повышения спроса при неизменном предложении, что даже привлекло внимание президента страны к этой проблеме. Правительство, в свою очередь, начало активно бороться с ростом цен, заключив соглашения с ключевыми ритейлерами для сдерживания наценок.

Ситуация обострилась после того, как Федеральная антимонопольная служба начала проверки в отношении производителей яиц, подозреваемых в картельных соглашениях и злоупотреблениях доминирующим положением на рынке. Пристальное внимание привлекла компания «Ростпозитивимпульс», показавшая 13-кратный рост прибыли и ставшая абсолютным лидером отрасли.

Сегодня самые доступные цены на куриные яйца второй категории можно найти в сети гипермаркетов «Окей» — 93 рубля за десяток, тогда как в «Ашане» они стоят 97 рублей, а в «Магните» — от 104 рублей за десяток.

Автор: Вадим Рудаков