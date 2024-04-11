В магазинах изменились цены на яйца: новые цены удивят

14:49, 11 апр 2024

За последние несколько месяцев стоимость яиц упала более чем на 4%. По данным Росстата, только с конца марта текущего года цены снизились на 0,2%, а за последнюю неделю — еще на 0,16%. Такая позитивная динамика позволяет надеяться, что и в дальнейшем яйца будут дешеветь.

Однако не стоит забывать, что в прошлом году ситуация была совершенно другой. Тогда цены на куриные яйца выросли более чем в 1,5 раза, а в некоторых регионах, таких как Башкирия, рост достигал около 80%. В результате, сегодня даже наиболее доступные яйца второй категории стоят не меньше 100 рублей за десяток, а популярные яйца первой категории — от 100 до 110 рублей.

Тем не менее, покупатели уже могут найти более выгодные предложения. Так, в сети магазинов «Окей» яйца продаются по 93 рубля за десяток, в «Магните» — 95 рублей, а в «Пятерочке» цена стартует от 100 рублей. При этом первая категория дороже на 10-20 рублей.

Автор: Алия Карачурина