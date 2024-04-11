Больше нигде не сможете купить: продажа этих продуктов под строгим запретом в апреле

21:42, 11 апр 2024

Магазины по всей стране готовятся к кардинальному сдвигу в правилах продажи товаров, который вступит в силу в апреле. Это нововведение призвано значительно повысить качество и безопасность продукции, доступной рядовым покупателям.

Согласно недавнему постановлению Правительства РФ, подписанному Премьер-министром Михаилом Мишустиным, магазины по всей стране больше не смогут продавать товары с истекшим сроком годности или контрафактную продукцию. Под запрет попали 13 категорий, включая молочку, воду, пиво, сигареты и даже биодобавки.

Поэтапное внедрение новых правил означает, что сначала часть товаров будет изъята из продажи, а затем запрет распространится на всю розницу. Отныне каждый отдельный продукт должен иметь специальную маркировку "Честный знак", без которой кассиры не смогут его продать. Таким образом, магазины получат эффективный инструмент для отсечения просроченной и фальсифицированной продукции.

Безусловно, это серьезные изменения, которые потребуют перестройки всех процессов в торговых точках. Однако специалисты уверены, что конечный результат того стоит - покупатели получат более качественные и безопасные товары. А за нарушения новых правил продавцов будут ждать значительные штрафные санкции.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru