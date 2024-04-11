Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Больше нигде не сможете купить: продажа этих продуктов под строгим запретом в апреле

Больше нигде не сможете купить: продажа этих продуктов под строгим запретом в апреле

21:42, 11 апр 2024

Магазины по всей стране готовятся к кардинальному сдвигу в правилах продажи товаров, который вступит в силу в апреле. Это нововведение призвано значительно повысить качество и безопасность продукции, доступной рядовым покупателям.

Согласно недавнему постановлению Правительства РФ, подписанному Премьер-министром Михаилом Мишустиным, магазины по всей стране больше не смогут продавать товары с истекшим сроком годности или контрафактную продукцию. Под запрет попали 13 категорий, включая молочку, воду, пиво, сигареты и даже биодобавки.

Поэтапное внедрение новых правил означает, что сначала часть товаров будет изъята из продажи, а затем запрет распространится на всю розницу. Отныне каждый отдельный продукт должен иметь специальную маркировку "Честный знак", без которой кассиры не смогут его продать. Таким образом, магазины получат эффективный инструмент для отсечения просроченной и фальсифицированной продукции.

Безусловно, это серьезные изменения, которые потребуют перестройки всех процессов в торговых точках. Однако специалисты уверены, что конечный результат того стоит - покупатели получат более качественные и безопасные товары. А за нарушения новых правил продавцов будут ждать значительные штрафные санкции.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Читайте также

В Башкирии будет ограничена продажа алкоголя в новогодние праздники
Потребитель в Башкирии
В Башкирии будет ограничена продажа алкоголя в новогодние праздники
В Башкирии объявили безалкогольный День знаний
Образование в Башкирии
В Башкирии объявили безалкогольный День знаний
В Башкирии подорожали сигареты
Потребитель в Башкирии
В Башкирии подорожали сигареты
С апреля запретят: в ГИБДД назвали категорию россиян, которые не смогут получить права
Человек и закон в Башкирии
С апреля запретят: в ГИБДД назвали категорию россиян, которые не смогут получить права


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok