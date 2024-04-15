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В Башкирии вновь подорожало топливо

В Башкирии вновь подорожало топливо

09:59, 15 апр 2024

С 14 апреля на АЗС компании «Башнефть» в Башкирии произошло повышение цен на дизельное топливо и бензин марки АИ-95 ATUM.

Стоимость дизельного топлива выросла на 60 копеек, достигнув 62 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 ATUM подорожал на ту же сумму, теперь его цена составляет 54 рубля за литр.
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Цены на остальные марки бензина, реализуемые на заправках «Башнефть», остались без изменений. Так, АИ-92 по-прежнему можно приобрести за 49 рублей, АИ-92 ATUM — за 50,1 рубля, а АИ-100 — за 64,65 рубля.

Автор: Алия Карачурина
Теги: бензин цены
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