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Раскупают моментально: этих продуктов больше не будет на прилавках российских магазинов

Раскупают моментально: этих продуктов больше не будет на прилавках российских магазинов

21:01, 16 апр 2024

Российские потребители сталкиваются с беспрецедентными переменами в своем повседневном шопинге. Контролирующие органы и крупные розничные сети объявили о масштабных трансформациях, которые затронут как продукты питания, так и другие категории товаров.

Одним из ключевых новшеств стал запрет Роспотребнадзора на лапшу быстрого приготовления производства Nissin Foods. Причиной запрета стало обнаруженной в составе продукта генно-модифицированной сои. Это означает, что все оставшиеся партии лапши будут изъяты с полок магазинов, а новые поставки приостановлены.
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В то же время, ведущие российские ритейлеры, такие как «Лента», «Ашан» и «ВкусВилл», активно перестраивают свои стратегии в ответ на растущий спрос на электронную коммерцию. Множество товаров, ранее доступных исключительно в физических магазинах, теперь переходят в онлайн-формат, отражая предпочтения потребителей в пользу интернет-шопинга.

Эти изменения в розничной торговле являются частью более широких тенденций цифровизации и повышения стандартов безопасности продуктов питания. Хотя некоторые товары могут исчезнуть с полок традиционных магазинов, они будут доступны для онлайн-заказа, предоставляя покупателям новые удобства.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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