Не вздумайте покупать этот шоколад: есть его крайне небезопасно

22:53, 18 апр 2024

Молочный шоколад - излюбленное лакомство многих из нас. Однако, как выяснилось, не всегда продукты, называющие себя молочным шоколадом, действительно соответствуют этому статусу. Недавнее исследование Роскачества пролило свет на самые некачественные и достойные образцы этого сладкого деликатеса, представленные на российском рынке.

Специалисты Роскачества провели тщательный анализ многочисленных шоколадных марок и выявили настоящие жемчужины среди них. В числе лидеров оказались такие популярные бренды, как "Аленка", "Победа Вкуса", "Яшкино", Dove, Lindt Excellence Extra creamy, Merci, Ritter Sport Goldschatz, Ritter Sport "Альпийское молоко", "А.Коркунов", "Воздушный", "Россия Щедрая Душа" и Felicita. Эти образцы не только полностью безопасны для потребителя, но и с честью соответствуют высочайшим стандартам качества, доставляя истинное наслаждение ценителям молочного шоколада.

Тем не менее, не все шоколадные бренды смогли показать себя с лучшей стороны. Эксперты также выявили тройку продуктов, которые, хоть и безопасны, но получили более низкие оценки по некоторым показателям качества. Речь идет о шоколаде Alpen Gold, Milka и молочном шоколаде под маркой Fiori. Несмотря на общую безопасность этих изделий, специалисты обнаружили в них незначительные отклонения от стандартов, касающиеся таких параметров, как степень измельчения или содержание определенных компонентов.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru