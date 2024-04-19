В Башкирии существенно подорожал проезд в автобусах
12:11, 19 апр 2024
Цены на некоторые услуги в Башкирии за год ощутимо изменились, сообщает Башстат, проведя анализ цен за март 2023-2024 годов.
Лидером подорожания стал пассажирский транспорт, где цены взлетели на 15,47%. На втором месте оказались санаторно-оздоровительные услуги, подорожавшие на 12,92%. Тройку лидеров замыкают бытовые услуги, прибавившие в цене 12,21%.
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В пятерку «подорожавших» также вошли услуги организаций культуры (+10,39%) и дошкольное образование (+9,45%).
Примечательно, что за этот период подешевело страхование (-10,63%).
Автор: Семен Подгорный
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