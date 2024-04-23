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Цены на бензин преподнесли новый сюрприз: водители должны радоваться

Цены на бензин преподнесли новый сюрприз: водители должны радоваться

09:01, 23 апр 2024

По данным аналитиков, наша страна заняла 17-е место в рейтинге государств с самыми низкими ценами на бензин. Средний показатель за литр топлива составил 55,2 рубля, что делает Россию одной из наиболее благоприятных юрисдикций для владельцев автомобилей с точки зрения затрат на заправку.

Любопытно, что безусловным лидером рейтинга стал Иран, где за литр бензина приходится платить всего 2,5 рубля по действующему курсу. На второй и третьей строчках расположились Ливия (2,7 рубля) и Венесуэла (3,1 рубля). В то же время наиболее высокие расценки на топливо зафиксированы в Гонконге, Монако, Дании и Нидерландах.

Между тем недавно на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо достигли годовых максимумов. АИ-92 подорожала на 1,77%, АИ-95 - на 1,9%, что может повлиять на динамику расценков для водителей на заправочных станциях в ближайшей перспективе. В апреле уже происходило два эпизода удорожания бензина в России.

На данный момент средняя стоимость литра АИ-92 в стране составляет 49 рублей. Дизельное топливо за последний месяц прибавило в цене 1%, и его литр оценивается теперь в 62 рубля.

Автор: Семен Подгорный
Теги: цены бензин
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