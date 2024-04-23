Стало известно, сколько будут стоить яйца летом: такого не ожидали

09:18, 23 апр 2024

Для поклонников яичницы и омлетов наступает благодатная пора. Согласно прогнозам экспертов, Россию ожидает снижение цен на куриные яйца в текущем году. Эту радужную перспективу озвучил известный экономист Андрей Лобода.

После потребительской лихорадки прошлого года, когда в крупных городах за десяток яиц просили около 100 рублей, ситуация начнет выправляться. Эксперты предвидят падение стоимости на 1-3% благодаря росту отечественного производства и импорту из-за рубежа. Усиление конкуренции станет сдерживающим фактором для ценников.

Однако не все продукты разделят участь яичного изобилия. Лобода предостерегает о возможном удорожании красного мяса на 5-7%, сыров и кисломолочки — на 5%, а также хлеба на 3-4%. Тем не менее, высокая конкуренция не даст ценам вырваться из-под контроля.

В следующем году эксперты ожидают существенного снижения стоимости социально значимых товаров. Этому поспособствует ослабление инфляционного давления на российских рынках. По данным Минэкономразвития, хотя инфляция и замедлилась на последней неделе, она все еще бьет рекорды на уровне 7,83%.

А пока в некоторых регионах наблюдается настоящий яичный бум — продукт подешевел на 20% по сравнению с концом декабря. Самые выгодные цены в сети «Окей» — 93 рубля за десяток, а в «Магните» можно прикупить яйца второй категории за 95 рублей.

Автор: Алия Карачурина