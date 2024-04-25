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В магазины привезли новые яйца: цены на них по-настоящему удивят

В магазины привезли новые яйца: цены на них по-настоящему удивят

08:57, 25 апр 2024

В России продолжается ценовая карусель на основные продовольственные товары. По данным Росстата, в период с 16 по 22 апреля средние цены на куриные яйца немного просели — на 0,14%. Это небольшое снижение оказалось более значительным по сравнению с предыдущей неделей, когда падение составило лишь 0,04%. С начала года стоимость яиц уменьшилась на 5,05%.

Однако на этом хорошие новости для кошельков граждан не заканчиваются. Мясо кур также подешевело — на 4,1% с начала года. Сахар за последнюю неделю тоже немного снизился в цене на 0,04%, хотя накануне демонстрировал рост на 0,39%. В целом с января сахар- песок прибавил 3,6% к своей стоимости.

Минувшие семь дней принесли россиянам и другие ценовые сюрпризы. К примеру, баранина неожиданно подскочила в цене на 2,2%, а сливочное масло прибавило 0,6%. Зато гречка упала в стоимости на 0,6%, подсолнечное масло подешевело на 0,5%, а макароны стали доступнее на 0,3%.

Наиболее бюджетные куриные яйца в регионе сейчас можно приобрести в сети гипермаркетов «Ашан» — их стоимость стартует от 90 рублей за десяток. На второй строчке оказались магазины «Окей» с яйцами по 93 рубля. В популярной сети «Магнит» десяток яиц обойдется минимум в 95 рублей.

По прогнозам экспертов, ценовая турбулентность на основные продукты питания сохранится как минимум до середины лета. Стабильность и предсказуемость на продовольственном рынке пока кажутся недостижимой целью.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: яйца цены
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