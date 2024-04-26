Цены на бензин установили новый рекорд: объявлены цифры

09:24, 26 апр 2024

В большинстве российских регионов вновь наблюдается рост цен на бензин. Согласно свежим данным Росстата, за период с 16 по 22 апреля стоимость топлива повысилась в 47 субъектах страны. Наиболее ощутимый скачок произошел в Хабаровском крае и Тверской области, где ценники подскочили на 0,5%.

В то же время, в 10 регионах России автовладельцы могли вздохнуть с облегчением – там цены просели. Наибольшее снижение отмечено в Республике Коми, где стоимость бензина упала на 0,8%.

В Башкирии ситуация развивается по среднероссийскому сценарию: топливо здесь подорожало в среднем на 0,15%, с 52,63 до 52,71 рубля за литр. На сегодняшний день в регионе АИ-92 обходится в 49,7 рубля, АИ-95 – 54,12 рубля, а премиальные сорта АИ-98 и выше взлетели до 65,89 рубля за литр. Солярка тоже не осталась в стороне – ее средняя цена достигла 62,32 рубля.

По данным статистического ведомства, в целом по России литр бензина в среднем стоит 54,98 рубля. Наиболее доступные цены зафиксированы в Коми и Алтайском крае – 49,78 и 50,06 рубля соответственно. Башкирия занимает 12 место в рейтинге регионов по ценовой доступности топлива.

Ценовые рекордсмены расположились на противоположных концах страны. Лидерами по дороговизне бензина стали Сахалинская область (69,33 рубля) и Якутия (69,3 рубля).

Автор: Алия Карачурина