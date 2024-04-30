Стало известно, сколько денег нужно на выживание в Башкирии

11:49, 30 апр 2024

Эксперты Росстата провели анализ текущих цен на фиксированный набор продуктов питания, товаров повседневного спроса и базовых услуг в каждом регионе страны.

В масштабах всей страны в марте 2024 года средний показатель стоимости выживания составил 21 801 рубль в месяц на одного человека.

В Республике Башкортостан ежемесячная сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей, достигла 19 721 рубля, что на 1,4% больше, чем месяцем ранее.

В то же время жителям некоторых отдаленных регионов нашей необъятной Родины приходится нести гораздо более тяжкое бремя минимальных трат. Печальным лидером по стоимости выживания стала Чукотка, где эта сумма достигла рекордных 35 865 рублей в месяц. Ненамного отстали Камчатский край с 33 380 рублями и Москва, где прожиточный минимум составил 32 010 рублей.

Автор: Семен Подгорный