В Башкирии в очередной раз повысились цены на бензин

10:24, 08 май 2024

Цены на бензин в Башкирии, как и в целом по стране, не перестают удивлять своей непредсказуемостью. За прошедшую неделю, с 23 апреля по 2 мая, топливо в регионе подорожало на 4 копейки, достигнув 52,75 рубля за литр.

Скачки цен:

АИ-92: 49,74 рубля за литр (+4 копейки)

АИ-95: 54,15 рубля за литр (+3 копейки)

АИ-98+: 65,93 рубля за литр (+3 копейки)

Дизельное топливо: 62,36 рубля за литр (+4 копейки)

Башкирия на 13 месте:

Несмотря на рост, Башкирия остается в числе регионов с относительно доступными ценами на бензин, занимая 13 место в стране.

Лидеры и аутсайдеры:

Самым дешевым бензином в России могут похвастаться жители Коми (49,44 руб./л) и Алтайского края (50,03 руб./л).

Обзор по стране:

А вот жителям Якутии (69,27 руб./л) и Сахалинской области (68,68 руб./л) заправляться выходит дороже всего.

В целом по России цены на бензин за неделю выросли в 46 регионах, а в 7 - наоборот, снизились.

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером по темпам роста цен (+1,8%), а Забайкальский край и Сахалинская область - по темпам снижения (-1,1%).

Средняя цена по России:

Средняя цена бензина в стране на 2 мая составила 55,04 рубля за литр.

Автор: Семен Подгорный