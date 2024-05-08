В Башкирии в очередной раз повысились цены на бензин
10:24, 08 май 2024
Цены на бензин в Башкирии, как и в целом по стране, не перестают удивлять своей непредсказуемостью. За прошедшую неделю, с 23 апреля по 2 мая, топливо в регионе подорожало на 4 копейки, достигнув 52,75 рубля за литр.
Скачки цен:
- АИ-92: 49,74 рубля за литр (+4 копейки)
- АИ-95: 54,15 рубля за литр (+3 копейки)
- АИ-98+: 65,93 рубля за литр (+3 копейки)
- Дизельное топливо: 62,36 рубля за литр (+4 копейки)
Башкирия на 13 месте:
Несмотря на рост, Башкирия остается в числе регионов с относительно доступными ценами на бензин, занимая 13 место в стране.
Лидеры и аутсайдеры:
Самым дешевым бензином в России могут похвастаться жители Коми (49,44 руб./л) и Алтайского края (50,03 руб./л).
А вот жителям Якутии (69,27 руб./л) и Сахалинской области (68,68 руб./л) заправляться выходит дороже всего.
Обзор по стране:
В целом по России цены на бензин за неделю выросли в 46 регионах, а в 7 - наоборот, снизились.
Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером по темпам роста цен (+1,8%), а Забайкальский край и Сахалинская область - по темпам снижения (-1,1%).
Средняя цена по России:
Средняя цена бензина в стране на 2 мая составила 55,04 рубля за литр.
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