Не стоит брать даже бесплатно: эксперты Росконтроля назвали худшие бренды масла — покупает почти каждый

11:13, 19 май 2025

В магазинных рядах зачастую можно обнаружить коварные подделки сливочного масла, где вместо натуральных сливок используются куда менее качественные и даже вредные ингредиенты вроде растительных жиров или говяжьего жира. Специалисты Росконтроля бьют тревогу — такие инциденты, к сожалению, нередки. Однако на прилавках еще встречаются образцы, достойные называться истинным сливочным маслом.

По итогам тщательного анализа эксперты выделили четыре бренда, заслуживающие доверия потребителей.

Во-первых, это «Экомилк» с жирностью 82,5%. Производитель прошел долгий путь от использования растительных добавок к соблюдению строгих стандартов качества.

Во-вторых, рекомендуется отдавать предпочтение маслу «Брест-Литовск», приобретенному в проверенных торговых точках для минимизации риска подделок.

Не ушел из поля зрения экспертов и бренд «Вкуснотеево» — масло по ГОСТу, изготовленное исключительно из натуральных ингредиентов.

Завершает список рекомендаций продукт «Из Вологды», сохранивший традиционную рецептуру приготовления этого продукта и гарантирующий потребителям высочайшее качество.

Справка. При выборе сливочного масла руководствуйтесь простым правилом — в составе должны присутствовать только молочные сливки, без каких-либо других добавок. Жирность продукта также имеет немаловажное значение. Для бутербродов и других блюд, где масло играет ключевую роль, подойдет жирность 82,5%. Если же вы планируете использовать его для выпечки, отдавайте предпочтение продуктам с жирностью 72,5%. Помните, что сливочное масло богато витаминами A, D, E, а также кальцием и фосфором, что делает его не только изысканной вкусовой добавкой, но и поистине ценным компонентом здорового рациона.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru