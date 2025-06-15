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Янтарный яд в бутылке: Роскачество назвало марки растительного масла, которые нужно обходить стороной

Янтарный яд в бутылке: Роскачество назвало марки растительного масла, которые нужно обходить стороной

13:36, 15 июн 2025

Растительные масла, богатые ценными жирными кислотами, витаминами и антиоксидантами, являются неотъемлемой частью сбалансированного рациона. Однако потребители сталкиваются с широким выбором различных марок и торговых наименований, и зачастую нелегко определить, какая же продукция действительно качественная и безопасная.

Роскачество провело исследование 36 популярных на российском рынке брендов растительных масел. Результаты оказались весьма показательными — лишь половина образцов соответствовала государственным стандартам качества и требованиям безопасности, получив заветную сертификацию.

В число лидеров, чья продукция зарекомендовала себя с наилучшей стороны, вошли такие торговые марки как «Знатное», «Слобода», «Златожар», «Добавки» и «Щедрое Лето». Масла этих производителей продемонстрировали безупречные показатели качества по всем критериям оценки.

Однако исследование также вскрыло серьезные нарушения у ряда известных брендов. Так, в маслах торговых наименований «Кубань», «Благо», «Алей Konako», «Green Ray», «Кубаночка», «Империя Солнца» и «Золотой Стандарт» были обнаружены отклонения по показателю перекисного числа. Это может свидетельствовать о нарушениях технологического процесса на производстве или несоблюдении условий хранения готовой продукции. Кроме того, масла брендов «Green Ray» и «Кубань» не соответствовали нормативам ГОСТ по жирно-кислотному составу.

Результаты исследования наглядно демонстрируют, насколько важен вдумчивый и ответственный подход при выборе растительного масла. Отдавать предпочтение следует только сертифицированным и заслуживающим доверия торговым маркам. Ведь помимо своей прямой функции — использования в кулинарии, растительное масло служит источником многих полезных веществ, крайне необходимых для здоровья человека.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: растительное масло
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