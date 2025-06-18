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Будьте внимательны в магазинах: эта фраза кассира может говорить о том, что вас обманывают

Будьте внимательны в магазинах: эта фраза кассира может говорить о том, что вас обманывают

11:56, 18 июн 2025

В торговых залах российских магазинов все чаще слышится вопрос от кассиров: "Вам распечатать чек?" На первый взгляд, ничего примечательного - элементарная вежливость персонала. Однако эксперты призывают покупателей не спешить с ответом и проявлять бдительность при подобных предложениях.

В соответствии с Федеральным законом №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ", принятым 22 мая 2003 года, все продавцы на территории России обязаны выдавать фискальные чеки по требованию клиентов. Чеки могут быть оформлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде при указании покупателем номера мобильного или адреса электронной почты.

Недавние поправки в законодательстве открывают возможность для минимизации использования бумажных чеков при условии, что покупатель выразил согласие на получение электронного варианта. Такое разрешение может быть запрошено, к примеру, при предзаказе товаров, регистрации карты лояльности или участии в иных акциях ритейлеров.

Тенденция к отказу от распечатки чеков чаще всего продиктована соображениями экономии и экологической ответственности, особенно актуальными в условиях санкционного дефицита расходных материалов. Тем не менее, у этого явления есть и теневая сторона. Некоторые недобросовестные предприниматели используют популярные "зеленые" тренды в качестве прикрытия для сокрытия выручки от налогообложения, умышленно не пробивая часть продаж. Особенно распространена такая практика при расчетах наличными средствами. Кроме того, отказ в выдаче чеков может быть способом обмана самих покупателей, предупреждает издание PNZ.

Как разъясняет Федеральная налоговая служба, исключением являются лишь отдельные случаи, например, при покупках через торговые автоматы. В таких ситуациях бумажный чек не выдается, если аппарат оснащен системой отображения QR-кода для подтверждения транзакции.

Автор: Алия Карачурина
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