Даже по акции не берите: эти полосы на куриной грудке сигнализируют об опасности

11:41, 22 июн 2025

В последние годы на прилавках магазинов все чаще можно заметить куриное филе с необычными белыми прожилками. Казалось бы, незначительная деталь, но за ней скрывается целый комплекс проблем современного птицеводства, которые могут напрямую повлиять на здоровье потребителей.

Ученые бьют тревогу: эти белые полосы — не просто косметический дефект, а признак серьезных изменений в качестве мяса. Недавние исследования показали, что такое филе содержит в 2,24 раза больше жира и почти вдвое меньше белка по сравнению с обычной курятиной. Эти данные были опубликованы в «Итальянском научном журнале о животных» еще в 2013 году, но проблема только усугубляется.

Корень зла кроется в современных методах выращивания птицы. Стремясь удовлетворить растущий спрос на куриное мясо, производители ускоряют рост птиц и увеличивают их вес. Если в 1950 году курица набирала 1,4 кг за 70 дней, то к 2015 году этот показатель вырос до 3 кг всего за 47 дней. Такой стремительный рост приводит к мышечной недостаточности у птиц, что и вызывает появление характерных белых полос на мясе.

Эксперты предупреждают, что куры с такими признаками часто страдают от различных заболеваний и требуют постоянного применения антибиотиков. Это не только снижает качество мяса, но и может способствовать развитию устойчивости бактерий к антибиотикам, что представляет серьезную угрозу для здоровья человека.

Что же делать обычному потребителю? Специалисты рекомендуют внимательно выбирать куриное мясо, отдавая предпочтение продукции без видимых жирных прожилок. Стоит обращать внимание на этикетки с пометкой «без антибиотиков» и тщательно соблюдать правила хранения и приготовления мяса.

Автор: Алия Карачурина