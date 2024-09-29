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С 10 октября проезд в транспорте Уфы по QR-коду обойдется в 28 рублей

С 10 октября проезд в транспорте Уфы по QR-коду обойдется в 28 рублей

11:31, 29 сен 2024

В Башкирии действует новая система оплаты проезда в общественном транспорте, которая обещает пассажирам не только удобство, но и ощутимую экономию. Жители республики смогут оплачивать поездки с помощью QR-кодов, получая при этом скидку в размере 13 рублей.

Новая система оплаты будет доступна на городских маршрутах автобусов «Башавтотранса», а также в трамваях, троллейбусах и на переправах. QR-коды и NFC-метки будут размещены в салонах транспорта, позволяя пассажирам легко и быстро оплатить проезд с помощью банковского приложения или приложения СБПэй. После оплаты электронный билет появится на смартфоне пассажира.

С 10 октября по 31 декабря на городских маршрутах будет действовать специальная скидка: проезд по QR-коду обойдется всего в 28 рублей. Это отличная возможность сэкономить на ежедневных поездках по городу.

Внедрение новой системы оплаты начнется с Уфы, а затем распространится по всей республике.

Автор: Вадим Рудаков
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