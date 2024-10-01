Родители в Башкирии недовольны правилами выдачи «Молочной кухни»

21:10, 01 окт 2024

Жители Башкирии выразили недовольство по поводу программы детского питания «Молочная кухня». Семьи с маленькими детьми сталкиваются с трудностями при попытке получить пропущенные порции продуктов, особенно в случаях болезни ребенка.

«Когда малыш нездоров, мы физически не можем явиться за полагающимся питанием. Увы, позднее восполнить упущенное не представляется возможным», — комментирует ситуацию одна из обеспокоенных матерей

Родители призывают к пересмотру существующего регламента.

Представители Минторга региона пояснили позицию ведомства. Текущие правила предусматривают выдачу продуктов исключительно в установленные временные промежутки. Такой подход обусловлен ограниченным сроком хранения ряда молочных изделий.

Чиновники также акцентировали внимание на том, что получить питание может не только мать, но и любой гражданин достигший совершеннолетия при наличии надлежащим образом оформленной доверенности.

Для разъяснения нюансов программы граждане могут обратиться по телефону горячей линии: 8(347)246-55-01.

Автор: Семен Подгорный