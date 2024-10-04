Цены на овощи в Башкирии резко пошли вниз: топ 5 подешевевших продуктов

10:15, 04 окт 2024

По информации статистического ведомства Башкирии, в регионе отмечается заметное падение розничных цен на ключевые продовольственные товары. Анализ рынка за последнюю неделю сентября выявил наиболее значительные изменения в овощном сегменте.

Наибольшую динамику снижения продемонстрировал лук репчатый, подешевев более чем на 6%. Теперь его средняя стоимость находится на уровне 31,83 рубля за килограмм. Существенные изменения коснулись и других овощей: стоимость картофеля уменьшилась почти на 4%, установившись на отметке 35,40 рубля за килограмм, а цена на капусту белокочанную снизилась на 3,3%, достигнув 31,28 рубля.

Положительные изменения затронули и другие категории продуктов. В частности, чай черный байховый стал доступнее на 2,48 рубля, его текущая цена составляет 1157,84 рубля за килограмм. Также снизилась стоимость яблок — на 2,13%, установившись на уровне 114,26 рубля за килограмм.

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Автор: Вадим Рудаков