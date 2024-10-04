Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Цены на овощи в Башкирии резко пошли вниз: топ 5 подешевевших продуктов

Цены на овощи в Башкирии резко пошли вниз: топ 5 подешевевших продуктов

10:15, 04 окт 2024

По информации статистического ведомства Башкирии, в регионе отмечается заметное падение розничных цен на ключевые продовольственные товары. Анализ рынка за последнюю неделю сентября выявил наиболее значительные изменения в овощном сегменте.

Наибольшую динамику снижения продемонстрировал лук репчатый, подешевев более чем на 6%. Теперь его средняя стоимость находится на уровне 31,83 рубля за килограмм. Существенные изменения коснулись и других овощей: стоимость картофеля уменьшилась почти на 4%, установившись на отметке 35,40 рубля за килограмм, а цена на капусту белокочанную снизилась на 3,3%, достигнув 31,28 рубля.

Положительные изменения затронули и другие категории продуктов. В частности, чай черный байховый стал доступнее на 2,48 рубля, его текущая цена составляет 1157,84 рубля за килограмм. Также снизилась стоимость яблок — на 2,13%, установившись на уровне 114,26 рубля за килограмм.

Еще больше новостей можно узнать в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на наши сообщества Вконтакте и Одноклассники.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: цены
Читайте также

В Башкирии резко подорожали несколько востребованных продуктов питания
Потребитель в Башкирии
В Башкирии резко подорожали несколько востребованных продуктов питания
В Башкирии снизились цены на некоторые продукты
Потребитель в Башкирии
В Башкирии снизились цены на некоторые продукты
Придется затянуть пояса? В Башкирии взлетели цены на овощи и фрукты
Потребитель в Башкирии
Придется затянуть пояса? В Башкирии взлетели цены на овощи и фрукты
Статистика зафиксировала снижение цен на ряд продуктов в Башкирии
Потребитель в Башкирии
Статистика зафиксировала снижение цен на ряд продуктов в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok