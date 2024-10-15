На АЗС «Башнефти» АИ-100 подорожал на 50 копеек

10:50, 15 окт 2024

В Башкирии компания «Башнефть-Розница» в очередной раз скорректировала цены на топливо. С 15 октября автомобилисты вынуждены платить больше за все марки бензина, за исключением дизельного.

Больше всего подорожал бензин АИ-100 — на 50 копеек, его стоимость достигла 79,75 рубля за литр. Цены на АИ-95 и АИ-95 «Евро 6» выросли на 10 копеек, до 55,4 рубля за литр. Аналогичное повышение коснулось ATUM-95 и ATUM-95 «Евро 6», которые теперь стоят 56,45 рубля.

Бензин АИ-92 подорожал на 5 копеек до 51,85 рубля за литр. ATUM-92 также прибавил в цене 5 копеек и теперь обойдется в 52,95 рубля.

Напомним, что «Башнефть» регулярно пересматривает цены на топливо. Предыдущее повышение было зафиксировано 6 октября, а в сентябре компания трижды индексировала стоимость бензина.

Автор: Семен Подгорный