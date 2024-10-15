Молоко в Башкирии подорожало на 3,2% за месяц

20:54, 15 окт 2024

Жители Башкирии столкнулись с заметным ростом цен на молоко. По информации Росстата, всего за месяц стоимость литра этого популярного напитка перешагнула отметку в 74 рубля.

В сентябре цена на молоко подскочила на 3,2%, что в денежном эквиваленте составляет 2 рубля 44 копейки. Теперь средняя стоимость литра молока в республике достигла 74 рублей 32 копеек.

Дороже всего молоко обходится жителям Уфы — 75 рублей 78 копеек за литр. На втором месте по дороговизне Нефтекамск — 72 рубля 35 копеек. Чуть дешевле можно купить молоко в Сибае — 72 рубля 18 копеек.

Изданию Newsbash.ru стало известно, в каком городе республики, по итогам прошлого года, продавалось самое дешевое молоко. Стоимость литра молока там составила 62,54 рубля.

Автор: Вадим Рудаков