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Посетители сняли на видео таракана в популярной бургерной Уфы

Посетители сняли на видео таракана в популярной бургерной Уфы

11:51, 04 дек 2024

Неожиданный гость решил отобедать в популярной бургерной Уфы — прямо на глазах у посетителей таракан устроил променад по столику заведения. Инцидент произошёл в точке известной сети фастфуда на пересечении проспекта Октября и улицы Шафиева, пишет "Новости Уфы и Башкортостана сегодня".

Шустрый насекомый, видимо, решил лично проверить качество сервиса. Посетители не оценили такого внимания к их трапезе и тут же засняли незваного гостя на видео.

В Роспотребнадзоре уже взяли ситуацию на карандаш. Ведомство начало проверку заведения — тараканы в общепите это не просто неприятность, а серьёзное нарушение санитарных норм.

Интересный поворот: бургерная расположена на первом этаже обычной многоэтажки. Местные утверждают, что незваные гости — частые посетители дома из-за нерадивых соседей. Похоже, один из них решил сменить домашнюю обстановку на ресторанную.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа Роспотребнадзор
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