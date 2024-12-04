Посетители сняли на видео таракана в популярной бургерной Уфы

11:51, 04 дек 2024

Неожиданный гость решил отобедать в популярной бургерной Уфы — прямо на глазах у посетителей таракан устроил променад по столику заведения. Инцидент произошёл в точке известной сети фастфуда на пересечении проспекта Октября и улицы Шафиева, пишет "Новости Уфы и Башкортостана сегодня".

Шустрый насекомый, видимо, решил лично проверить качество сервиса. Посетители не оценили такого внимания к их трапезе и тут же засняли незваного гостя на видео.

В Роспотребнадзоре уже взяли ситуацию на карандаш. Ведомство начало проверку заведения — тараканы в общепите это не просто неприятность, а серьёзное нарушение санитарных норм.

Интересный поворот: бургерная расположена на первом этаже обычной многоэтажки. Местные утверждают, что незваные гости — частые посетители дома из-за нерадивых соседей. Похоже, один из них решил сменить домашнюю обстановку на ресторанную.

Ранее мы писали о том, что в Уфе запустили социальное такси для инвалидов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео