Тарифы на электроэнергию в Башкортостане изменятся в 2025 году

14:14, 07 дек 2024

Госкомитет Башкирии по тарифам представил обновлённую систему оплаты электроэнергии. Постановление уже опубликовано на официальном правовом портале республики. Система предусматривает три диапазона потребления – чем больше тратишь, тем дороже платишь.

Сколько будем платить

С января по июнь 2025 года базовый тариф составит 4,36 рубля за киловатт-час. Во втором полугодии ставка вырастет до 4,91 рубля.

Для тех, кто следит за временем использования электроэнергии, дневной тариф в первом полугодии установлен на уровне 4,72 рубля, ночной – 3,49 рубля. С июля эти показатели поднимутся до 5,31 и 3,93 рубля соответственно.

Кому положены льготы

Жителям городов и сёл с электроплитами и электроотоплением предоставят скидку. Их тариф в первой половине года составит 3,05 рубля за киловатт-час, а во второй – 3,44 рубля.

Особые условия предусмотрены для многодетных семей – к ним новая система дифференциации применяться не будет, независимо от объёма потребления.

Кого коснутся изменения

Среднестатистическая квартира или дом расходует не более 1-2 тысяч киловатт-часов ежемесячно. Это значит, что большинство жителей будут оплачивать электроэнергию по минимальному тарифу первого диапазона.

Новая система также поможет выявить недобросовестных потребителей, использующих жилые помещения для бизнеса – их выдаст повышенное потребление электроэнергии.

Важно: расчёт электроэнергии на общедомовые нужды будет производиться исключительно по тарифам первого диапазона.

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Автор: Семен Подгорный