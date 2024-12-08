«Башнефть» снова поднимает цены на бензин: сколько стоит заправиться

12:28, 08 дек 2024

Не успели водители оправиться от первого декабрьского повышения цен на топливо, как «Башнефть» снова бьет по карману. С 8 декабря на заправках компании стоимость бензина и дизеля снова поползла вверх.

Заправиться 92-м теперь обойдется на 25 копеек дороже — 53,05 рубля за литр. Аналогично выросла цена и на ATUM-92 — до 54,15 рубля. Любителям 95-го придется раскошелиться на 30 копеек больше: 56,7 рубля за литр АИ-95 и 57,75 рубля за ATUM-95. Дизельное топливо тоже не отстает — плюс 30 копеек, и вот уже литр зимнего ДТ стоит 66,4 рубля.

Напомним, что это уже второе повышение цен за месяц. Первый раз «Башнефть» порадовала водителей «приятным» сюрпризом 1 декабря, тогда бензин и дизель подорожали на 20 копеек.

Похоже, «Башнефть» решила наверстать упущенное. С начала октября компания уже 11 раз индексировала цены на топливо. Единственный вид бензина, который остается неизменным с 15 октября, — это АИ-100, его стоимость по-прежнему 79,75 рубля за литр.

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Автор: Семен Подгорный