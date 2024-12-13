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Стоимость салата «Оливье» в Башкирии снизилась

Стоимость салата «Оливье» в Башкирии снизилась

09:20, 13 дек 2024

Аналитики Bankiros подсчитали: традиционное новогоднее блюдо оливье теперь можно собрать всего за 193 рубля. И это на 5 рублей дешевле, чем в прошлом году.

Спойлер — всё из-за огурчиков и яиц. Цены на них упали, и теперь новогодний стол не ударит по кошельку так сильно. А вот в других регионах России за этот же салат придётся выложить в среднем 228 рублей.

Самое интересное — есть места в стране, где за «Оливье» просят космическую цену в тысячу рублей! Но это точно не про Башкирию.

Расчёт делали на пять порций, так что можно смело звать гостей — накормить всех хватит.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: оливье цены
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