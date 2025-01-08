15 туристов заявили об отравлении на базе отдыха в Башкирии

12:20, 08 янв 2025

Скандал разгорелся на одной из турбаз Башкирии — «Уязы-Тау». 15 отдыхающих, включая московских туристов с детьми, заявили об отравлении после новогоднего застолья. По их словам, виной всему — праздничное угощение и незваные гости в виде мышей.

Как выяснил Newsbash, симптомы у гостей появились после того, как они отведали фирменного гуся — традиционного угощения базы при заселении. Дети от 3 до 12 лет, по словам родителей, подхватили ротавирус. В довесок к испорченному празднику — в одном из номеров обнаружили следы пребывания мышей, а некоторым даже удалось заснять самих грызунов.

Но владелец базы Ирек Насибуллин уверен — что-то здесь не чисто. По его словам, тем же гусем на праздники угостили 250 человек, и никто больше не жаловался. Да и сами "пострадавшие" вели себя странно: три дня катались на лошадях, парились в бане и веселились у Деда Мороза. К местному медику — ни ногой.

"Когда пришло время уезжать, вдруг заявили, что им не понравилось. От официальной жалобы отказались, но пригрозили последствиями", — рассказал Насибуллин.

Роспотребнадзор и Следком уже нагрянули с проверкой. Пока серьёзных нарушений не нашли. Министр туризма Башкирии Зухра Гордиенко напомнила, что база работает с 2009 года и считается одной из лучших в регионе. Хотя близость к лесу может объяснить появление непрошеных хвостатых гостей.

Руководство "Уязы-Тау" уверяет — дератизацию проводят ежемесячно, последний раз травили грызунов в декабре. Ситуация на контроле у надзорных органов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Роспотребнадзор Башкирии